Российская компания "ЛУКОЙЛ" намерена расширить свое присутствие в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах заседания ОПЕК+ в Баку.



По его словам, в данном регионе имеются все инвестиционные условия, поэтому "ЛУКОЙЛ" намерена расширить свое присутствие на территории Азербайджана.

Он отметил, что компания проявляет интерес к участию в таких проектах как "Умид-Бабек" и "Абшерон" в Азербайджане.

Отметим, что в рамках первой фазы разработки месторождения "Абшерон" азербайджанская госкомпания SOCAR подписала в 2016 году рамочное соглашение с французской Total. На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. В рамках первого этапа разработки "Абшерон" планируется добывать около 1,5 миллиарда кубометров газа и 700 тысяч тонн конденсата. На втором этапе планируется добыча до четырех миллиардов кубометров газа в год.

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

По данным SOCAR и по результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку, в 40 километрах от берега.

По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

18 марта в Баку прошло 13-ое заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.