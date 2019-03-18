До следующей встречи ОПЕК+ запасы нефти в мире начнут падать, но не так сильно, чтоб нужно было предпринимать какие-то шаги.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абдель Азиз аль-Фалих на пресс-конференции по итогам 13-ого заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию в Баку.

"До этой встречи более трех месяцев и сказать что-то точное сейчас невозможно. Я покидаю Баку с уверенностью, что рынок движется в правильном направлении", - сказал министр.

18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

По итогам сегодняшнего мероприятия также были избраны новые члены Совместного мониторингового комитета. Ими стали Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ.