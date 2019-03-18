В столице Австрии Вене проходит "Международный железнодорожный конгресс 2019", посвященный проблемам повышения эффективности международных грузовых и пассажирских перевозок с использованием цифровых технологий и транзитного потенциала для существующих транспортных коридоров Евразийского маршрута, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

В ходе сессий "Один пояс, один путь: развитие международной кооперации", "Как привлечь инвестиции: глобальная трансформация финансирования инфраструктуры транспортных проектов", "Цифровые железные дороги и умная инфраструктура: цифровизация, стандартизация и масштабирование", "Синергия и эффект масштаба в развитии транспортной инфраструктуры", "Стирая границы: международная кооперация, стандартизация и масштабирование" и "Мобильность и логистические центры будущего" обсуждаются пути снижения таможенных барьеров и гармонизации юридических и технических регламентов, регулирующих деятельность железнодорожного транспорта между Европой и Азией.

В работе конгресса принимают участие министр транспорта России Евгений Дитрих, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, глава Польской государственной железной дороги Кшиштоф Маминский, гендиректор Австрийских федеральных железных дорог Андреас Маттэ, начальник железных дорог Беларуси Владимир Морозов, гендиректор железных дорог Швейцарии Андреас Мейер, гендиректор железных дорог Словакии Юрай Ткач, а также руководители национальных железнодорожных компаний стран "широкой" и "узкой" колеи, главы специализированных международных организаций и банковского сектора.

"Международный железнодорожный конгресс 2019" является крупнейшей деловой площадкой для встречи руководителей национальных железнодорожных компаний. Приглашенные компании способствуют увеличению объема перевозок по Евразийскому маршруту и устойчивому развитию железнодорожного коридора между Востоком и Западом.

Основываясь на лучших практиках государственно-частного партнерства, Конгресс рассматривает системные решения для модернизации транспортной инфраструктуры, снижения расходов на наземные перевозки, стандартизации и интенсификации взаимодействия на пространствах 1520мм и 1435мм.