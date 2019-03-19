17 марта медиа-компания Day.Аz провела торжественную церемонию награждения победителей проекта "Xalq seçimi" за 2018 год. 12 компаний-финалистов были награждены специальными знаками качества и популярности. В этом году победителем в категории "Самое лучшее масло" среди 18-ти брендов стала марка "Səba".

31% респондентов, ответивших на вопрос "Какие местные марки масел вы предпочитаете?", выбрали бренд "Səba". По этому показателю Səba обошла других местных производителей сливочного масла c 5-кратным отрывом.

Следует отметить, что проект "Xalq seçimi", стартовавший на информационном портале Day.Az в 2012 году, каждый месяц проводит опрос среди своих читателей. Так медиа-компания выявляет лучшие отели, банки, службы такси, пищевую продукцию и т.д. Цель проекта заключается в выявлении приоритетов читателей сайта - жителей Азербайджана. Предпочтения определяются путем простого опроса, выставляемого на сайте информационного портала Day.Az, обновляемого каждый месяц. Товары и темы для опроса редакция Day.Az выбирает самостоятельно. В опросе участвует около 10 тысяч человек. Проект "Xalq seçimi", за которым следят с большим интересом, является хорошим стимулом для местных производителей.