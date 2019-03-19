В Азербайджане подорожало золото
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник продолжают расти. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 19 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 13,3195 маната, составив 2223,1325 маната, серебра - на 0,1779 маната, до 26,1769 маната, платины - на 17,221 маната, до 1425,875, а унция палладия - на 58,735 маната, до 2690,6325.
|
Название
|
19.03.2019
|
18.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2223,1325
|
2209,813
|
Серебро
|
XAG
|
26,1769
|
25,999
|
Платина
|
XPT
|
1425,8750
|
1408,654
|
Палладий
|
XPD
|
2690,6325
|
2631,8975
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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