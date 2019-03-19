Что делать с автомобилем, который стал не нужен по тем или иным причинам?

Самый простой вариант - продать, но посколько выбор б/у автомобилей велик, не всем удается продать авто по нормальной цене. Так вот Audi Азербайджан предлагает вам попробовать другой вариант. Клиент предоставив свой старый автомобиль, может приобрести новый кроссовер Audi Q7 или Q8. Для бартера можно предоставить машину любой марки. Основываясь на реальные цены на рынке, ваш старый автомобиль будет оценен максимально!

Давайте посмотрим на технические характеристики кроссоверов Audi Q7 и Q8.

Audi Q7 представлены на рынок Азербайджана в 3-х модификациях: Comfort и Business

под индексом 45 оснащены 2.0 литровым двигателем и 252 лошадиными силами, ускорение происходит за 6,9 секунд. Audi Q7 под индексом 55 оснащен 3-х литровым двигателем и 333 лошадиными силами, а ускорение происходит всего за 6,1 секунду. Система quattro ставшая "визитной карточкой" бренда Audi есть в трех вышеуказанных модификациях. Список опций подробно указан на официальном сайте Audi Азербайджана www.audi.az. Опции могут меняться в зависимости от бюджета и желания клиента.

Audi Q8 доступна для клиентов в Азербайджане в одной полной версии. Q8 оснащен 3-х литровым двигателем и 340 лошадиными силами, а ускорение происходит всего за 5,9 секунд. Благодаря системе "quattro" и адаптивной пневматической подвеске автомобиль прекрасно подходит как для езды по городу, так и для бездорожья. Опции Q8 также указаны подробно на сайте www.audi.az.

В данный момент Audi Q8 является самым технологичным в своем сегменте. Благодаря отличительному дизайну с боковыми стеклами без рамок, вместительному и комфортному салону Audi Q8 можно легко отличить от конкурентов. Фары в форме прямой линии с динамичным световым эффектом добавляют еще больше харизмы дизайну этого кроссовера. Также система Mild hibrit позволяет экономить топливо.

Если вы хотите узнать больше о бартер кампании и о кроссоверах Audi можете связаться с автосалоном по номеру 012 570 00 77 или 050 570 00 77.