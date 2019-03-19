Самый молодой и самый инновационный мобильный оператор страны Nar представил обновленный тариф CavanNar. Отныне абоненты CavanNar смогут пользоваться Интернетом и общаться еще больше. Обновленный "CavanNar" представлен в 2 разных пакетах. Таким образом, желающие присоединиться к "CavanNar 9" получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, заплатив 9 AZN в месяц. "CavanNar 6" предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа, за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы. Отметим, что CavanNar считается самым выгодным интернет-пакетом на рынке мобильной связи Азербайджана.

Чтобы подключиться к CavanNar 9, нужно отправить текст "C9" на номер 777 или набрать 777#9#YES. Чтобы подключиться к CavanNar 6, отправьте текст "C6" на номер 777 или наберите 777#6#YES.

Следует отметить, что абоненты, которые присоединяются к тарифу CavanNar, имеют возможность использовать сеть 4G Nar, который в настоящее время имеет одну из крупнейших сетей в стране. Наряду с Баку и Абшеронским полуостровом, 47 районов страны покрыты сетью 4G Nar.

Более подробную информацию о тарифе "CavanNar" можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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