Азербайджан запретил импорт мяса из российского региона
В Краснокаменском районе Забайкальского края России зарегистрирован ящур. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.
С целью защиты от острого заразного заболевания крупного рогатого скота Агентство предупредило население: "Всемирная организация здравоохранения ООН выявила ящур в Краснокаменском районе Забайкальского края. Поэтому Главная государственная ветеринарная инспекция Азербайджана временно ввела запрет на импорт животных и животноводческой продукции из Краснокаменского района Забайкальского края РФ. Также для усиления контрольных мер Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет в связи с проведением дезинфекции на таможенных погранично-пропускных пунктах транспортных средств, въезжающих в Азербайджан из Забайкалья, или проезжающих оттуда транзитом".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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