Ирак может начать экспорт нефти и нефтепродукты на мировые рынки посредством азербайджанской госкомпании SOCAR. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Этот вопрос обсудили в Баку министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и вице-премьер Ирака, министр нефти Тамер аль-Гадбан. Встреча состоялась в рамках 13-го заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в формате ОПЕК+ и подготовку иракских специалистов в сфере нефти и газа в Азербайджане.

Министр Шахбазов рассказал гостю о реализуемых региональных и глобальных проектах, а также направлениях деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана, созданного для управления нефтяными доходами.

Вице-премьер Ирака, в свою очередь, рассказал об успехах своей страны в нефтяной промышленности, последних ценовых тенденциях на рынке нефти, деятельности Ирака в ОПЕК. Он отметил, что модернизация и реабилитация нефтяной промышленности в Иране являются приоритетами для правительства.

Напомним, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

По итогам сегодняшнего мероприятия также были избраны новые члены Совместного мониторингового комитета. Ими стали Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ.