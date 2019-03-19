Nar предлагает доступные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за границу во время праздника Новруз. С роумингом от Nar абоненты мобильного оператора получат интернет, бесплатные переписки в WhatsApp и голосовые звонки. Принимая во внимание нужды всех абонентов, Nar предлагает 4 различных роуминговых пакета. Пакет "Роуминг 9" предлагает 500 МБ Интернета, пакет "Роуминг 15" предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет "Роуминг 18" обеспечивает 1 ГБ Интернета, а пакет "Роуминг 28" обеспечивает 1 ГБ Интернета и 100 минут для голосовых звонков. Текстовые сообщения "WhatsApp" бесплатны в пакетах "Роуминг 18" и "Роуминг 28". Срок использования пакетов "Роуминг 9" и "Роуминг 15" составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов "Роуминг 18" и "Роуминг 28" составляет 15 дней.

Следует отметить, что преимущества роуминговых пакетов, предлагаемых Nar, приводят к увеличению количества пользователей. За последний год число роуминг-пользователей Nar увеличилось на 174%.

Более подробную информацию о роуминговых пакетах можно получить на nar.az или отправив "R" на номер 777.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).