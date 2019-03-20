В субботу, 16 марта, в Баку прошла торжественная церемония открытия отеля "Promenade", первого лакшери бутик отеля, ведущего гостиничного оператора C-group в Баку. Отель открыл свои двери для посетителей еще 10 марта, но, по сложившейся в C-group традиции, торжественная церемония открытия отелей группы проводится спустя пару дней после официального начала приема гостей. К этому времени в отеле должны устояться все операционные процессы, персонал приобретает необходимый опыт работы в сети.

Promenade Hotel Baku расположился в самом центре столицы Азербайджана по адресу проспект Нефтяников (ул. Хагигата Рзаева, 3).

Из номеров и балконов Promenade Hotel Baku открывается роскошный вид не только на Каспийское море, но и на центральный отрезок бакинской трассы "Формулы-1", что делает отель привлекательным для всех фанатов гоночного вида спорта и придает ему отдельный шик.

В торжественной церемонии приняли участие, ключевые клиенты и поставщики отеля, представители посольств и управляющей компании. В качестве хозяина церемонии выступил СЕО компании C-group Кенан Агаев.

О бренде Promenade - расказывает Кенан Агаев:

Promenade − бренд лакшери-класса группы C-group обеспечивает новизну и комфорт по самой выгодной цене. Бренд непрерывно совершенствуется, чтобы предложить своим гостям еще больше новшеств, комфорта и доступности. Новый дизайн и оснащение зон общего пользования; а также представлена обновленная ресторанная концепция под названием Promenade kitchen. Это также выращивает дух обслуживания, которое ведет каждого из его сотрудников.

Promenade Hotel гарантирует постоянное соблюдение мировых стандартов сервиcа и оперативное внедрение технических и операционных новшеств. О комфорте гостей позаботится высокопрофессиональная команда сотрудников под управлением генерального менеджера Эрдема Джанлы. Согласно стандартам качества обслуживания в сети, сотрудники отеля обязуются в течение 3 минут решить любую проблему гостя, входящую в их компетенцию.

СЕО компании также подчеркнул, что в мае в отеле состоится открытие летней террасы "Roof Top Lounge", расположившейся на крыше здания, которая однозначно станет не только любимым местом гостей отеля, но и жителей Баку.

О группе C-group

Группа C-group является ведущим гостиничным оператором, диктующим инновации в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий и предлагающим уникальный опыт размещения в 6 отелей, курортов и резиденций. Обширное портфолио компании включает в себя всемирно известный бренд Ramada by Wyndham Baku, а также отели Rich Hotel, Shah Palace, Sheki Palace, Theatrum, Promenade, рестораны Mist, Il Mare, Mambo Beach.

800 преданных сотрудников в любой момент выполнять важную миссию - гарантируя каждому гостю самый радушный прием. Гости могут стать участниками одной из наиболее щедрых программ лояльности C-group.

Адрес Promenade Hotel Baku - проспект Нефтяников ( ул. Хагигата Рзаева, 3) контактный номер +994 12 525 55 00.

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