Какие банки будут работать на праздниках? - СПИСОК
19 марта 2019 17:28 295
Во время праздника Новруз (20-26 марта) в Азербайджане будут работать 152 филиала и отделения 24 банков. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками.
Как отмечается, в регионах страны будут работать 46 филиалов и отделений пяти банков. В частности, они будут работать в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Лянкаране, Шеки, Хачмазе, Губе, Барде, Нахчыване.
13 филиалов восьми банков в Баку будут работать круглосуточно.
Кроме того, на праздниках будет действовать специальная мониторинговая группа Палаты надзора над финансовыми рынками.
Список филиалов и отделений банков, которые будут работать 20-26 мартаСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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