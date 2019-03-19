Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-феврале текущего года, выросло на 25,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 731,6 тысячи человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

Так, 36,5 процента граждан Азербайджана выезжали в Иран, 26,2 процента - в Грузию, 18,4 процента - в Россию, 9,8 процента - в Турцию, 1,1 процента - в Украину, один процент - в ОАЭ, семь процентов - в другие страны.

Среди выехавших из страны 67,7 процента составили мужчины, 32,3 процента - женщины.

За этот период число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросла на 83,8 процента, в Россию - на 7,3 процента, в Грузию - на семь процентов, в Турцию - на 1,9 процента.

За указанный период 83 процентов граждан Азербайджана воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 16,1 процента - воздушным и 0,9 процента - водным транспортом.