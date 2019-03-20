Иран и Азербайджан намерены создать совместную торговую компанию, а также наладить сотрудничество в сфере страхования.

Об этом, как передает Day.Az, в эксклюзивном интервью Trend сказал министр по экономическим и финансовым вопросам Ирана, сопредседатель азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фархад Дежпасанд.

Министр отметил, что отношения между Ираном и Азербайджаном в настоящее время находятся на хорошем уровне, однако стороны прилагают усилия для повышения уровня сотрудничества.

В этом контексте Дежпасанд подчеркнул, что главы обоих государств имеют серьезную волю для развития двусторонних отношений.

Азербайджан и Иран создадут международную торговую компанию

Как отметил министр, обе страны рассматривают возможность создания совместной международной торговой компании.

Стороны, добавил Дежпасанд, также намерены создать совместные инвестиционные компании и фонды. По словам министра, это упростит взаимное сотрудничество между предпринимателями обеих стран.

"Мы проведем все необходимые процедуры, чтобы соответствующие компании смогли начать действовать", - сказал министр.

Ход реализации проекта "Север-Юг"

По словам министра, в настоящее время есть небольшая техническая проблема, связанная с железной дорогой Решт-Астара, которая является частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

Дежпасанд не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что предварительные обсуждения этого вопроса были проведены в Баку в ходе его визита 14-15 марта.

"В ближайшее время я планирую обсудить этот вопрос в Иране и в скором времени мы устраним эту техническую проблему", - добавил министр.

Он отметил, что железная дорога Решт-Астара, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в ближайшие два года.

На строительство железной дороги Решт-Казвин, протяженностью в 164 километра, было потрачено 18,5 триллиона риалов (примерно 440 миллионов долларов).

Отметим, что шестого марта в Иране открылась железная дорога Казвин-Решт, которая также является частью коридора "Север-Юг". Обе железные дороги послужат значительному уменьшению затрат на железнодорожные грузоперевозки, а также снижение срока доставки до 22 дней, что имеет важное значение с экономической точки зрения.

МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

Азербайджан и Иран подпишут страховое соглашение

Азербайджан и Иран планируют подписать страховое соглашение, которое также затронет сферу торговли, отметил министр.

Как отметил Дежпасанд, соглашение позволит гражданам, посещающим страны друг друга и компаниям, которые намерены наладить сотрудничество в соседней стране, беспрепятственно пользоваться страховыми услугами.

"Государства обеих стран работают над тем, чтобы у граждан не было никаких проблем для налаживания взаимных связей", - сказал министр.

Отметим, что министр Фархад Дежпасанд находился в Баку 14-15 марта. В рамках его пребывания состоялось заседание межправительственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным сферам. Стороны обсудили сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства, таможенной сфере и других.

До сегодняшнего дня иранские компании инвестировали в экономику Азербайджана 3,4 миллиарда долларов. В Азербайджане работает около одной тысячи компаний с иранским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446 миллионов долларов, что на 74 процента больше показателя предшествовавшего года.