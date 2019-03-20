Наступили долгожданные Новрузовские праздники, подготовка к которым шла на протяжении четырех недель.

Праздник Новруз ежегодно отмечается в Азербайджане пять дней, включая 20 и 21 марта, день весеннего равноденствия. Праздник отмечается в честь прихода весны и обновления природы.

В дни Новруза по народной традиции зажигают костры, готовят различные сладости (шекербура, пахлава, гогал), наряжают хончу (угощения, собранные на поднос), высаживают сэмэни, красят варёные яйца и пр.

Однако главное внимание принято уделять праздничному столу.

Гордостью стола, конечно же, является праздничный плов, причем главный из всех его разновидностей - шах-плов.

Плов, или "Шах торжественных столов", как его иначе называют - главная гордость Азербайджанской кухни. Это национальное блюдо имеет множество вариаций и каждому региону страны присущ собственный вид этого вкуснейшего блюда. Главным атрибутом плова "Шах" является газмах - аппетитная хрустящая корочка из лаваша, в котором готовится плов.

Тысячелетиями выверенное сочетание сочного мяса, риса, изюма, кураги, в хрустящей золотой короне лаваша раскрывает настоящее гостеприимство востока.

Чтобы узнать все тонкости приготовления шах-плова, мы обратились к местной домохозяйке, маме и бабушке, Зейнаб ханум.

Она рассказала нам, что главным секретом в приготовлении шах-плова являются подобранные качественные и свежие ингредиенты. Она посоветовала использовать длинно-зернистый рис басмати, сухофрукты обязательно без косточек и куриное мясо. Зейнаб ханум отдаёт предпочтение проверенным производителям, таким как местная курочка "Mərcan", которая, по ее мнению, идеально подходит для плова, как по вкусовым качествам, так и по полезным свойствам для всех членов семьи.

"Я заметила, текстура мяса курицы "Mərcan" несколько отличается от других производителей. После приготовления оно имеет свойство расходиться на волокна в отличие от других брендов, когда их мясо в процессе варки превращается в некую пастообразную массу, да еще и имеет резкий неприятный рыбный запах. В приготовлении плова такие продукты просто недопустимы", - делится хозяйка.

"Мелочей в приготовлении плова не бывает, поэтому даже воду нужно использовать не хлорированную, без посторонних запахов. Замачивать рис следует водой строго определенной температуры. По своему опыту скажу, что самым рассыпчатым получается рис, замоченный подсоленной водой при температуре 60 градусов. Промывать рис следует также особым способом: не тереть его между ладонями, так он может поломаться. Главное, чтобы с риса сошел крахмал. Я промываю до тех пор, пока вода не станет прозрачной".

Следующим секретом от Зейнам ханум стала последовательность жарки ингредиентов для подливки. "Начинать готовить подливку нужно именно с жарки лука. Ошибка многих, что сначала жарят курочку, а потом удивляются, почему лук никак не становится нужного оттенка. А ведь правильно пожаренный лук дает запах плову. Затем кладут мясо, и только потом сухофрукты. Смесь сильно не зажаривают, поскольку она еще будет томиться в самом плове. При жарке использую томленое сливочное масло".

По словам хозяйки, рис варят до полуготовности в соленой воде.

Казан, смазанный сливочным маслом, устилают кусочками из лаваша. По мнению Зейнаб ханум, само тесто также нужно смазать топленым маслом, иначе не образуется хрустящая корочка.

На лаваш слоями выкладывают поочередно рис и говурму (подливка), поливая топленым маслом и настойкой из шафрана. Сверху рис также накрывается лавашем, который также нужно смазать сливочным маслом. Шах-плов должен томиться минут 30 в духовке, после чего будет готов украсить стол на Новруз.

Хозяйка подчеркнула, что для Новрузовского семейного застолья лучше отдать предпочтение именно куриной говурме для плова. Она рассказала нам интересный факт, о котором, наверняка, не все знают. Оказывается, на Новруз не принято готовить мясо крупного рогатого скота. Дело в том, что весной у скота как раз начинается стадия размножения, и в этот период резать его нельзя. Поэтому на праздничном столе, по традиции, на столе присутствуют блюда из рыбы (символ достатка) и курицы.

Она советует выбирать проверенных местных производителей, таких как Mərcan, не только чтобы плов на Новруз был вкусным и аппетитным, но и для безопасности всех членов семьи, ведь при производстве куриного мяса используют только натуральные корма без химических добавок, ГМО, антибиотиков, анаболиков и гормонов.

Приятного аппетита и веселых праздников!