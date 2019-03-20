Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан
20 марта 2019 16:19 325
Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на два процента. Об этом Trend в среду сообщили в Аналитическом агентстве ТурСтат, передает Day.Az.
Согласно сообщению число турпоездок выросло до 748 тысяч.
Согласно рейтингу стран, посещаемых российскими туристами в 2018 году, представленному агентством, Азербайджан занял 17 место среди зарубежных стран у российских туристов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!