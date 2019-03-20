Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на два процента. Об этом Trend в среду сообщили в Аналитическом агентстве ТурСтат, передает Day.Az.

Согласно сообщению число турпоездок выросло до 748 тысяч.

Согласно рейтингу стран, посещаемых российскими туристами в 2018 году, представленному агентством, Азербайджан занял 17 место среди зарубежных стран у российских туристов.