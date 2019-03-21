Албания приветствует участие государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в строительстве ее газовой инфраструктуры.

"Албания приветствует участие SOCAR в строительстве и эксплуатации газовой инфраструктуры, а также в газоснабжении различных секторов албанской экономики", - сказали в министерстве инфраструктуры и энергетики Албании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в соответствии с генеральным планом газификации Албании, утвержденным Советом министров 14 февраля 2018 года, разрабатывается несколько проектов строительства газовой инфраструктуры. Среди важных проектов также проект газопровода, который свяжет Трансадриатический трубопровод (TAP) с тепловой электростанцией (ТЭС) Влёра в Албании.

Что касается финансирования, на основании заявки министерства инфраструктуры и энергетики Албании в рамках Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF) был утвержден грант в размере 1,1 миллиона евро для подготовки детального технического проекта трубопровода, соединяющего TAP с ТЭС во Влёре, сказали в министерстве.

Согласно генеральному плану газификации, а также "Национальной энергетической стратегии на период 2018-2030 годов", развитие газового сектора будет стратегическим приоритетом, добавили в министерстве.

Напомним, что ранее глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров сказал Trend, что правительство Албании утвердило результаты технико-экономического обоснования (ТЭО) генплана газификации страны.

"В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчиков. SOCAR Balkan рассматривает различные формы своего участия в этом процессе", - сказал он.

Гейдаров добавил, что одновременно компания планирует провести детальное инженерное проектирование трубопровода между городами Фиер (компрессорная станция Трансадриатического трубопровода (ТАР) в Албании) и Влёра.