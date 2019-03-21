Мексика представит в Баку свою местную продукцию
Очередная торговая миссия Мексики, нацеленная на презентацию местной продукции, посетит Баку в апреле, сказал Trend посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес, передает Day.Az.
Посол сказал, что сельское хозяйство в Азербайджане обладает большим потенциалом.
"Мы сделаем все возможное, чтобы развивать эти отношения. Потому что в настоящее время отношения в этих областях между странами находятся не на желаемом уровне", - отметил посол.
Далее Флорес подчеркнул, что торговые отношения между Азербайджаном и Мексикой стремительно развивались за последние три года.
"Средний товарооборот между странами до 2014 года был равен всего 1,2 миллиона долларов. В 2017 году товарооборот достиг 20 миллионов долларов", - подчеркнул посол.
Напомним, что первая торговая миссия из Мексики в Азербайджан прибыла в 2017 году, вторая - в 2018 году.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Мексикой в 2018 году составил 26,2 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, товарооборот между странами вырос на 26,2 процента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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