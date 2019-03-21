ООО "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, в результате своей успешной деятельности получил очередную награду. По результатам опроса, проведённого Медиа-компанией Day.Az, Azercell получил награду "Выбор народа" как "Лучший мобильный оператор 2018 года". В опросе, проведенном среди читателей портала Day.Az, Azercell набрал 55,7%-а от общего числа голосов и занял первое место в сфере телекоммуникаций.

Azercell не случайно завоевал доверие пользователей мобильных телефонов. Признание компании Azercell "Лучшим мобильным оператором 2018 года" способствовали такие проекты проводимые компанией, как повышение качества мобильной связи в нашей стране в 2018 году, обеспечение абонентов высокоскоростным интернетом и расширение сети 4G во всех регионах страны, применение передовых услуг и новых бизнес-решений, совершенствование и модернизация абонентских услуг, а также улучшение и упрощение жизни абонентов с помощью мобильных технологий. Azercell, который всегда стремится обеспечить удобство своим абонентам, предоставил в пользование 16 магазинов "Azercell Exclusive" с новой концепцией в 2018 году. В течение прошлого года были обслужены около 6 миллионов абонентов.

За свою успешную деятельность в течение 2018 года Аzercell был удостоен престижной международной премии в области бизнеса "Stevie" в номинациях "Телекоммуникационная компания года" и "Программа корпоративной социальной ответственности года (по Европе)", а также премии "People`s Choice Stevie Awards" (Награда "Stevie" по выборам людей) в номинации "Любимая компания года" в сфере телекоммуникаций. Также ООО "Azercell Telekom", как показатель постоянного развития опыта управления персоналом, сильного лидерства, корпоративной культуры получил в прошлом году Золотой сертификат по итогам оценки требований "Investors in People" (IIP)/ "Инвестиции в Людей". Наряду с тем, что Azercell стал первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, он также является единственной телекоммуникационной компанией во всем СНГ, которая добилась такого успеха. Достижения ООО "Azercell Telecom" на 2018-ый год этим не ограничиваются. Так, Azercell, был признан "Лучшей компанией" в области управления и устойчивого развития в Азербайджане, а президент компании Вахид Мурсалиев удостоен премии "Руководитель года" международной организацией "Global Leaders`s Club".

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).