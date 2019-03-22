На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 марта 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 24 апреля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.