Компания Azercell Telecom, которая сотрудничает с престижными университетами нашей страны, реализует различные программы по развитию студентов и оказывает поддержку в построении успешной карьеры молодежи, приняла участие на очередной карьерной выставке. На выставке, организованной совместно с Министерством Труда и Социальной Защиты Населения под девизом "Первый шаг в карьере" в Бакинском инженерном университете, приняли участие специалисты департамента Человеческих Ресурсов компании Azercell. Cпециалисты департамента ответили на вопросы, интересующие выпускников и студентов, проинформировали их о текущих вакансиях в компании, а также Студенческих Программах Стипендии и Стажировки, проводимых для студентов.

Основной целью выставки, на которой участвовали более 60 государственных и частных организаций, является предоставление студентам и выпускникам информации о возможностях трудоустройства и активных вакансиях в компаниях, функционирующих в ведущих секторах страны.

Отметим, что компания Azercell постоянно вносит вклад в профессиональное развитие молодёжи и реализовывает различные проекты для студентов, желающих построить свою карьеру в сфере телекоммуникаций.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).