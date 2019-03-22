Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана до праздника Новруз полностью обеспечило выплату адресной государственной социальной помощи за март, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Суммы соцпомощи до 19 марта были переведены на счета малообеспеченных семей. Социальное пособие детям до одного года в малообеспеченных семьях за март также было выплачено вместе с соцпомощью.

Программа адресной государственной социальной помощи является формой финансового обеспечения малообеспеченных семей со стороны государства. В настоящее время адресная социальная помощь выплачивается более 50 тысячам семей.