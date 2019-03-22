В Азербайджане завершена выплата адресной соцпомощи за март
22 марта 2019 16:35 107
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана до праздника Новруз полностью обеспечило выплату адресной государственной социальной помощи за март, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.
Суммы соцпомощи до 19 марта были переведены на счета малообеспеченных семей. Социальное пособие детям до одного года в малообеспеченных семьях за март также было выплачено вместе с соцпомощью.
Программа адресной государственной социальной помощи является формой финансового обеспечения малообеспеченных семей со стороны государства. В настоящее время адресная социальная помощь выплачивается более 50 тысячам семей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Мар. 19:36 9 447
-
08:34 9 087
-
21 Мар. 19:34 4 978
-
21 Мар. 21:08 4 901
-
21 Мар. 22:03 4 475