Беларусь, Грузия и Азербайджан проработают вопрос о возможности организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Тбилиси - Баку - Минск. Такое решение было принято во время пятого заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, передает Day.Az.

Заседание проходило с 19 по 22 марта в Грузии. От белорусской стороны в его работе принял участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

"Итогом встречи стало решение сторон проработать вопрос формирования разовой судовой партии для доставки в Грузию водным транспортом в прямом сообщении, а также решение о проработке Грузией совместно с Азербайджаном и Беларусью возможности организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Тбилиси - Баку - Минск (с учетом осуществления контейнерных перевозок в сообщении Тбилиси - Баку - Тбилиси)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом же была отмечена положительная тенденция роста грузовых перевозок между Беларусью и Грузией. Так, в 2018 году суммарный объем перевозок составил 94 тыс. т, что на 10,6% больше уровня 2017 года. Увеличился по сравнению с предыдущим годом и объем внешней торговли транспортными услугами - на 27,6% до $16,4 млн. Экспорт услуг вырос на 25,9% до $12,5 млн, импорт - на 33,2% до $3,9 млн.

Вместе с тем стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения и углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.