Сегодня Азербайджан в большей мере нуждается в технической помощи и в меньшей степени в финансовой, сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон, передает Day.Az.

"В 1992 году, когда Азербайджан присоединился к группе ВБ, он не был так развит и нуждался в больших инвестициях. Но со временем мы видим, что потребность в финансовой поддержке не так велика, как раньше", - сказала Тембон.

Региональный директор подчеркнула, что, хотя текущая программа ВБ с правительством Азербайджана в равной степени состоит из всех трех компонентов (финансовая помощь, техническая поддержка, обмен знаниями).

Далее, комментируя вопрос о финансировании "Южного газового коридора" (ЮГК), она сказала, что, если потребуется какая-либо помощь, ВБ всегда готов оказать поддержку.

Региональный директор сказала, что ЮГК является фантастическим проектом, добавив, что Всемирный банк рад быть одним из первых международных финансовых институтов, финансирующих проект.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.