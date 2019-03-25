Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объяснил причину приостановки процесса выдачи кредита для LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в рамках проекта второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

"В то время, когда сделка была структурирована, цены на углеводороды были ниже, чем сегодня. Цены выросли позже, и в итоге компания LUKOIL пришла к выводу, что проект можно финансировать за счет внутреннего денежного потока и что нет необходимости во внешних займах. В результате проект выдачи кредита ЕБРР был отменен", - сказали Trend в ЕБРР, передает Day.Az.

Отметим, что в 2017 году Совет директоров ЕБРР одобрил выделение до 100 миллионов долларов кредита для расширения финансирования доли LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в проекте второй стадии разработки крупнейшего азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Средства данного кредита должны были быть направлены на строительство двух газовых оффшорных платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку под водой 500 километров труб и расширение Сангачальского терминала.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года.

Отметим, что "Шах Дениз-2" является отправной точкой нового "Южного газового коридора". В рамках второй стадии разработки месторождения будет добываться дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них шесть миллиардов будет поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения "Шах Дениз" достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей в день.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) -28,8 процента, AzSD - 10 процентов, SGC Upstream - 6,7 процента, Petronas - 15,5 процента, Lukoil - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO -19 процентов.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.