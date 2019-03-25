Благодаря Азербайджану в Европе улучшится ситуация с ценами на газ - ВЗГЛЯД ИЗ БОЛГАРИИ
Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, обеспечит более конкурентоспособные цены.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала исполнительный директор проектной компании ICGB Теодора Георгиева в эфире Bloomberg TV Bulgaria.
Георгиева отметила, что отношения между Болгарией и Азербайджаном основаны на стратегическом партнерстве в области энергетики.
По ее словам, "Южный газовый коридор", который позволит поставлять один миллиард кубометров газа в Болгарию, является ключевым для IGB.
"Объем потребления газа в Болгарии составляет три миллиарда кубометров в год, из которых один миллиард кубометров, или более 30 процентов, будет обеспечен Азербайджаном. Это важно для энергетической безопасности Болгарии, диверсификации источников и для более серьезной конкуренции на рынке. Когда IGB будет сдан в эксплуатацию, на рынке произойдут изменения, и наши клиенты получат выгоду от более конкурентоспособных цен", - отметила Георгиева.
Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.
Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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