В 2019 году объем грузооборота железнодорожного транспорта в Азербайджане планируется увеличить до 5,3 тонно-километров, что на 17,7 процента больше прошлогоднего показателя. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на правительство.

В последующие годы, согласно прогнозам правительства, оборот будет расширяться. Так, в 2020 году этот показатель составит 5,9 миллиарда тонно-километров, в 2021 году - 6,6 миллиарда тонно-километров, в 2022 году - 7,4 миллиарда тонно-километров.

Ожидается также рост грузооборота автомобильного транспорта до 17,7 тонно-километров, морского транспорта - до 7,2 тонно-километров, воздушного транспорта - 0,9 тонно-километров.