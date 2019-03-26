Баку и Саудовскую Аравию может связать прямой рейс
26 марта 2019 16:46 175
Ведущий лоукостер Саудовской Аравии - Flynas, планирует начать осуществлять полеты в Баку.
Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Al-Zawya, авиакомпания объявила о планах запуска новых международных полетов в летний сезон. Об этом передает Day.Az.
Flynas будет выполнять прямые рейсы из Эр-Рияда в Баку, Батуми, Тбилиси, Вену, Трабзон и Сараево. Также будут предложены прямые рейсы из Джидды в Трабзон и Тбилиси, из Даммама - в Тбилиси и Баку, а также из Эль-Касима - в Трабзон и Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:35 409
Азербайджанская нефть подорожала
25 марта 15:02 843
BP об обеспечении безопасности трубопроводов из Азербайджана в Европу
25 марта 13:07 789
Цены на азербайджанскую нефть - итоги недели 18 марта - 22 марта
25 марта 12:55 398