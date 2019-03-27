В апреле на встрече Международной ассоциации развития (МАР) будет объявлено, сколько Азербайджан выделит средств для поддержки бедных стран в качестве страны-донора, сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон, передает Day.Az.

Региональный директор выразила благодарность Азербайджану за поддержку и помощь бедным странам.

"Когда Азербайджан только подключился к Группе Всемирного банка в 1992 году, то тоже был бедным. Сегодня, когда страна достигла значительных успехов и развития, она предлагает свою помощь бедным странам. Мы этому очень рады и благодарны Азербайджану", - сказала она.

Комментируя вопрос о повышении Азербайджаном своих акций в институтах, входящих в структуру ВБ - в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), а также Международной финансовой корпорации (МФК), Тембон отметила, что Азербайджан уже дал на это свое согласие и подписал все необходимые документы.

"На сегодня самым главным вопросом было достижение договоренности и получение согласия Азербайджана. Этого мы достигли. Но мы пока не знаем на сколько страна увеличит свою долю. Это долгий процесс, который может занять около десяти лет", - сказала Тембон.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.