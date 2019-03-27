В Азербайджане подорожало золото
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду продолжают расти. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 27 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 11,832 маната, составив 2234,9645 маната, серебра - на 0,0189 маната, до 26,1958 маната, платины - на 37,7655 маната, до 1463,6405, а унция палладия подешевела по сравнению с прошлым показателем на 59,398 маната, до 2631,2345.
|
Название
|
27.03.2019
|
19.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2234,9645
|
2223,1325
|
Серебро
|
XAG
|
26,1958
|
26,1769
|
Платина
|
XPT
|
1463,6405
|
1425,8750
|
Палладий
|
XPD
|
2631,2345
|
2690,6325
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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