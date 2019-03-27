Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду продолжают расти. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 27 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 11,832 маната, составив 2234,9645 маната, серебра - на 0,0189 маната, до 26,1958 маната, платины - на 37,7655 маната, до 1463,6405, а унция палладия подешевела по сравнению с прошлым показателем на 59,398 маната, до 2631,2345.

Название 27.03.2019 19.03.2019 Золото XAU 2234,9645 2223,1325 Серебро XAG 26,1958 26,1769 Платина XPT 1463,6405 1425,8750 Палладий XPD 2631,2345 2690,6325

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.