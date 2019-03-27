Действующий в Измире (Турция) нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star будет экспортировать продукцию на сумму 500 миллионов долларов в год.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор завода Месут Ильтер. Об этом сообщает Day.Az.

Гендиректор отметил, что сегодня на заводе завершены все тестовые работы.

В настоящее время НПЗ Star активно работает и вскоре выйдет на полную мощность, сказал Ильтер.

Далее гендиректор добавил, что в течении оставшейся части года завод будет перерабатывать 7,5-8 миллиона тонн нефти, в то время как в 2020 году он будет перерабатывать 10 миллионов тонн нефти, выйдя на полную мощность.

Ильтер сказал, что когда НПЗ Star выйдет на полную мощность, он полностью удовлетворит потребности Petkim в сырье.

По его словам, ко времени ввода в эксплуатацию второго нефтехимического завода, запланированного SOCAR Turkey Energy, завод будет экспортировать нефтехимическое сырье на сумму около 500 миллионов долларов, или около 700 тысяч тонн.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.