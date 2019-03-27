Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в среду на депозитном аукционе привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 849 миллионов манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 7,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.