Недавно Dxomark - компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и производством оборудования для измерения и оценки производительности фотооборудования, представила новый список смартфонов с лучшими камерами.

В новой методике тестирования Dxomark сравнивает качество работы программных режимов камер смартфонов. Издание особенно интересует режим портретной съемки и программного создания боке (размытия). Таким образом, Dxomark присудил основной камере Galaxy S10+ 109, а селфи камере - 96 баллов, объявив его смартфоном с лучшей камерой на рынке.

Как отмечает издание, Samsung Galaxy S10+ предлагает лучшую производительность фронтальной камеры как для фотографий, так и для видео. Также, по словам Dxomark, добавление дополнительной камеры, измеряющей глубину, помогло улучшить качество имитируемого эффекта боке в режиме съемки селфи.

Вместе с новыми смартфонами серии Galaxy S10, целый набор объективов теперь в вашем кармане. В младшем S10e основная камера сдвоенная. 12-мегапиксельная первая камера оснащена адаптивным объективом, который в зависимости от освещения меняет апертуру между значениями f/1.5 и f/2.4. Снимайте в любое время суток камерой с двойной апертурой, оптимизирующей настройки света. Сверхмощный процессор автоматически соединяет несколько снимков, сделанных в условиях низкого освещения, в идеальную яркую фотографию. Кроме того, в камере серии Galaxy S10 реализована функция Bright Night Shot, позволяющая получать фотографии превосходного качества даже при крайне слабом освещении. Таким образом, устройство распознает низкие уровни освещенности в кадре, снимает 7 фотографий за 2-3 секунды и сжимает их в одну фотографию, а если смартфон установлен на штатив, то в течение 30-40 секунд регистрируется до 17 снимков, которые после объединяются в один Super Night Shot.

Вторая ультраширокоугольная камера в 16 МП позволяет вместить еще больше в каждый снимок с углом съемки 123°.

В Galaxy S10 и Galaxy S10+ к этим модулям добавляется третий - телефото на 12 МП и 2-кратным зумом, с помощью которого можно запечатлеть в кадре все до мельчайших деталей. Камеры оснащены интеллектуальным помощником, который распознает до 30 разных сцен и автоматически подбирает настройки для каждого кадра. Здесь также присутствует функция распознавания дефектов, которая оповестит вас, если на фотографии окажется какой-либо дефект.

Следует отметить, что камеры поддерживают сверхзамедленную съемку со скоростью съемки 960 кадров в секунду с возможностью указать, какой именно момент следует замедлить. Камеры также умеют снимать видео в качестве 4K UHD с контрастом HDR10+. Впервые в истории смартфонов Samsung запись видео в качестве 4K UHD также поддерживает и селфи-камера. Селфи-камеры смартфонов серии Galaxy S10 оснащены матрицей на 10 мегапикселей, а в S10+ в поддержку основной камере также имеется и вторая на 8 МП, служащая для анализа глубины резкости, съёмки селфи с эффектом боке и возможностью регулировки степени размытия. А с возможностями суперстабилизации передних камер, картинка в видео получится плавной, где бы вы ни находились.

Вся серия поддерживает создание селфимоджи - анимированных двойников. Для этого достаточно просто сделать селфи, а смартфон создаст вашу анимированную копию, которая будет повторять вашу мимику и движения. Вы можете персонализировать ваш личный анимированный аватар, добавив одежду и аксессуары на выбор.

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии Galaxy S10 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.