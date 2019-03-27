Азербайджан готовит новый закон по туризму
27 марта 2019 16:49 371
Государственное агентство по туризму Азербайджана работает над созданием законопроекта "О туризме".
Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам на брифинге глава аппарата Госагентства Кянан Гасымов.
По его словам, документ направлен на стимулирование туристической сферы, а также на ее качественное развитие.
"Документ сейчас находится на стадии разработки, и мы планируем завершить полностью работу над ним до конца текущего года", - сказал Гасымов.
Он отметил, что в настоящее время агентство активно работает в этом направлении, применяя международный опыт, а также учитывая важные стандарты качества, необходимые для эффективного продвижения туристической индустрии в обозримом будущем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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