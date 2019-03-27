В Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда и в страну легко инвестировать.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров в эфире программы The John Batchelor Show известного американского телеведущего Джона Батчелора.

Министр отметил, что в последнем отчете "Doing Business 2019" Азербайджан значительно улучшил свои позиции и занял 25-е место, также войдя в десятку главных стран-реформаторов.

Джаббаров рассказал о проведенных в конце прошлого года налоговых реформах. В частности, министр отметил, что одной из главных задач этих реформ было снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и, таким образом, обеспечение развития ненефтяной экономики.

В ходе интервью министр подчеркнул, что сфера сельского хозяйства в целом освобождена от налогов, что также помогает обеспечить конкурентоспособность агропродукции при ее экспорте.

"Мы стараемся поддерживать экономический рост через налоговую политику, потому что также как налоговая политика обеспечивает экономическое развитие, уровень экономического развития страны оказывает важное влияние на налоговую политику", - сказал Джаббаров.

Говоря об экономике Азербайджана, министр отметил, что развитие наблюдается не только в столице, но и регионах республики.

"С 2004 года под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране реализуется Государственная программа социально-экономического развития регионов. Потому что одним из главных вызовов, стоящих перед нами, является обеспечение равного роста, чтобы он не ограничивался только столицей", - сказал глава минналогов.

Отметив, что недавно началась реализация четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов, министр добавил, что за годы реализации этих программ в регионы страны были инвестированы десятки миллиардов манатов, построены свыше трех тысяч школ, более шестисот больниц и проложены десятки тысяч километров дорог.