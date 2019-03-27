Последние изменения в Налоговый кодекс вызвали определенные проблемы у туристических агентств Азербайджана.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал заместитель генерального директора департамента налоговой политики министерства по налогам страны Ниджат Иманов на мероприятии, посвященном последним изменениям в налоговое законодательство, которые затрагивают сферу туризма.

В частности, по его словам, в связи с последними изменениями в Налоговый кодекс возникли проблемы с применением электронных фактур туристическими агентствами. Однако эти проблемы ведомству удалось оперативно решить.

Он отметил, что ежегодно в налоговое законодательство Азербайджана вносятся изменения, и любые новшества направлены на облегчение деятельности предпринимателей.

По словам Иманова, все изменения направлены как на устранение теневой экономики в этой сфере, так и на создание льготных условий для развития туристической сферы.

"Безусловно, большинство изменений в налоговом законодательстве было нацелено на поддержку субъектов предпринимательства, и, в целом, на поддержку развития сфер бизнеса. Налоги являются балансирующим инструментом, поэтому нововведения в законодательство, касающиеся непосредственно сферы предпринимательства, имеют отношение и к сфере туризма", - сказал Иманов.

Заместитель генерального директора также отметил, что минналогов активно участвует в решении проблем субъектов предпринимательства в сфере туризма.