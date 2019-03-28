Милли Меджлис отказался отнять полномочия у Эльмана Рустамова - в связи с кредитами
Милли Меджлис не будет обсуждать поправки в закон "О банках", согласно которым одна из функций Центрального банка Азербайджана передавалась Палате по надзору за финансовыми рынками.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Marja, по данным источника в парламенте, обсуждение этих поправок должно было состояться завтра, 29 марта, но законопроект был изъят из повестки дня депутатов.
Причина - в передаче Палате по надзору за финансовыми рынками полномочий по определению верхнего потолка банковских ставок. Это предложение идет вразрез с находящимися сегодня в силе процедурами. Издание сообщает, что парламентарии сочли, что этот вопрос относится к функциям Центрального банка страны. "Поэтому обсуждать поправки было сочтено нецелесообразным и законопроект в последний момент был исключен из повестки пленарного заседания", - отмечает источник.
Отметим, что проект поправок в закон "О банках" предусматривал введение дополнительной статьи 36.6-1. В ней говорится, что орган надзора за финансовыми рынками (Палата - прим. ред.) определяет верхний предел ставок по кредитным договорам, комиссионным выплатам и другим банковским услугам.
А. ГасымлыСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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