До конца апреля планируется начать выплату компенсаций в рамках указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал пресс-секретарь Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Эльшан Аллахвердиев на презентации портала по компенсации и реструктуризации по проблемным кредитам физических лиц.

В свою очередь, начальник управления правового обеспечения Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Турал Фейзуллаев отметил, что если гражданин является клиентом действующего банка, то ему придет сообщение от этого банка по поводу компенсации, а если гражданин является клиентом небанковской кредитной организации или же банка, находящегося в процессе ликвидации, ему уведомление придет по почте.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Также в рамках указа банки получат льготные кредиты под государственную гарантию в размере до 682 миллионов манатов.

В целях предупреждения ухудшения валютной позиции банков, им также предоставят за счет выделенного кредита ценные бумаги на общую сумму до 215 миллионов манатов с годовой процентной ставкой 0,5 процента.