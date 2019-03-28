Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен престижной награды Skytrax World Airport Awards, как самый лучший среди всех аэропортов на постсоветском пространстве.

Аэропорт столицы Азербайджана сохраняет лидерство в этой номинации уже третий год подряд.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев занял третье место в списке мировых аэропортов, ежегодно обслуживающих до пяти миллионов пассажиров. Список возглавил аэропорт "Лондон-Сити" (LCY).

Еще одну престижную номинацию получил новый аэровокзальный комплекс (Терминал 1) Международного аэропорта Гейдар Алиев - он вошел в десятку лучших терминалов в мире.

Мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия среди 550 аэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дает объективную оценку превосходства и качества аэропорта. Во время инспекции Skytrax также провела опрос среди 13 миллионов пассажиров из 100 стран.