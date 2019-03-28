Эльдар Абдуллаев назначен директором по операциям и информационным технологиям Бакинской фондовой биржи (БФБ). Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

Ранее он занимал должность заместителя председателя правления ОАО "Günay Bank".

В настоящее время правление БФБ возглавляет Вюгар Намазов.

Отметим, что Бакинская фондовая биржа была создана в 2000 году. Среди акционеров БФБ Международный банк Азербайджана, Стамбульская биржа (Borsa İstanbul), YapıKredi и другие юридические лица.