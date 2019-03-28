В Азербайджане снова повысят зарплаты.

Как передает Day.Az, об этом сообщил yap.org.az депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев. По его словам, в стране повысятся заработные платы, пенсии, а также откроются новые рабочие места, что приведет к укреплению благосостояния граждан.

"2019-й год вошел в нашу жизнь как год социальной защиты и социального благосостояния. Шаги, предпринятые в социальной сфере за первые два месяца 2019 года, не являются случайными и не являются импульсивными решениями. Эти шаги осуществляются в соответствии с социально-экономическим развитием Азербайджана", - сказал он.