Российская компания "Сургутнефтегаз" объявила о продаже нефти марки Urals азербайджанской госкомпании SOCAR с отгрузкой из порта Приморск 10-11 апреля.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили Reuters трейдеры.

Как сообщается, партия нефти в объёме 100 тысяч тонн 26 марта была добавлена в план погрузки в порту Приморска на апрель.

По словам трейдеров, SOCAR приобрела нефть для своего нового НПЗ Star в Турции. Ожидается, что завод выйдет на полную производственную мощность в апреле.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.