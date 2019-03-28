В 2020 году в рамках программы самозанятости в Азербайджане планируется создать 15 тысяч микропредприятий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на брифинге министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что проект реализуется совместно с Всемирным банком.

Бабаев напомнил, что в прошлом году программа самозанятости охватила свыше семи тысяч человек, а в этом году - до десяти тысяч человек.

Он также рассказал о последних реформах в социальной сфере, реализованных в республике. В частности, повышение заработных плат, повышение пособий для беженцев и вынужденных переселенцев, а также реструктуризацию и выплату компенсаций по проблемным кредитам.

Министр подчеркнул, что все эти предстоящие планы и задачи в социальной сфере будут реализованы, опираясь на революционный характер указов главы государства.

Отметим, что программа самозанятости реализуется в стране с 2016 года. В рамках этих мер минтруда предоставляет малообеспеченным семьям различные активы (товары, материалы, скот), чтобы они могли начать свой малый бизнес.

Для финансирования программы самозанятости в этом году предусмотрено 42 миллиона манатов (35 миллионов манатов в прошлом году).