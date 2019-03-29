Азербайджан успешно реализовал программу "Доверенный торговец" (Trusted-Trader), основанную на программе уполномоченных экономических операторов (УЭО) Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью Azernews генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия.

Как сказал генсек, программы, связанные с "Доверенным торговцем", представляют собой расширенную форму упрощенных таможенных процедур, которые успешно применяются во многих странах мира под различными названиями.

"Новый Таможенный кодекс, вступивший в силу в 2012 году, и его нормативные акты, разработанные на основе Модернизированного таможенного кодекса ЕС и пересмотренной Киотской конвенции ВТамО, включают положения, основанные на таких программах", - сказал Микурия.

Как отметил генсек, концепция УЭО Азербайджана направлена на повышение безопасности цепочки поставок и содействие торговле путем упрощения таможенных процедур.

"В течение последнего десятилетия Государственный таможенный комитет Азербайджана тесно сотрудничал с ВТамО в целях полной реализации своей национальной программы УЭО. Кроме того, в законодательстве Азербайджана предусмотрена программа соблюдения таможенных правил, а именно система "Зеленый коридор"", - отметил генсекретарь.

Отметим, что с первого февраля 2019 года в Азербайджане применяется пропускная система "Зеленый коридор" для участников внешнеторговых операций.

Предоставление права на пользование пропускной системой "Зеленый коридор" нацелено на создание более благоприятных условий для участников внешнеторговых операций, соблюдающих требования законодательства в экспортно-импортных операциях. Эта система способствует ускорению прохождения товаров через таможенную границу, осуществлению более гибкого и прозрачного таможенного контроля, а также упрощению международной торговли, налаживанию в импортно-экспортных операциях отношений между чиновниками и бизнесменами, основанных на принципах современного управления.

Созданная в 1952 году в качестве Совета таможенного сотрудничества, сегодня Всемирная таможенная организация является независимым межправительственным органом, действующим в качестве глобального центра экспертизы таможни и органа международного таможенного сообщества.

ВТамО разрабатывает и поддерживает ряд стандартов и инструментов, охватывающих основные таможенные вопросы, включая, в числе прочего, классификацию товаров, оценку, правила происхождения, соблюдение и правоприменение, содействие торговле и наращивание потенциала.

Сегодня ВТамО представляет более 180 таможенных администраций-членов по всему миру, разделенных на шесть географических регионов. Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана стал членом ВТамО в июне 1992 года и входит в европейский регион ВТамО. ГТК является очень активным членом ВТамО и участвует в совещаниях и текущих инициативах ВТамО, стремясь играть лидирующую роль в регионе.