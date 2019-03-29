В какие сферы в Турции инвестируют азербайджанские предприниматели?
В феврале 2019 года в Турции больше всего компаний с азербайджанским капиталом было зарегистрировано в сферах оптовой и розничной продажи (19 компаний), а также в строительной сфере (7).
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend во вторник в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).
"В феврале 2019 года в Турции были зарегистрированы 42 компании с азербайджанским капиталом, что на 14 больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года", - сказали в TOBB.
Совокупный капитал зарегистрированных в феврале 2019 года азербайджанских компаний составил 7,426 миллиона турецких лир, в то время как в феврале 2018 года эта цифра составила 6,167 миллиона турецких лир.
В TOBB отметили, что в феврале 2019 года наибольшее число компаний с азербайджанским капиталом было зарегистрировано в Стамбуле (35).
В феврале 2019 года в Турции в целом были зарегистрированы 6,67 тысячи компаний, что на 5,64 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
"Общий капитал компаний, зарегистрированных в Турции в феврале, составил 4, 946 миллиарда лир", - сказали в TOBB
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