Министерство экономики Азербайджана проводит встречу с предпринимателями, пострадавшими в результате пожара в торговом центре "Диглас", произошедшего 26 марта в Баку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во встрече принимают участие заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, глава Аппарата министерства Орхан Новрузов, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и представители других подконтрольных министерству структур.

Напомним, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана рабочая группа в целях оказания помощи и поддержки пострадавшим предпринимателям. Рабочая группа будет принимать предпринимателей до 31 марта.

Представители министерства принимают граждан по одному и выслушивают проблемы каждого по отдельности. По итогам встречи им предоставляют необходимые контакты для дальнейшей связи.

Как отметил замминистра экономики Ниязи Сафаров на встрече с предпринимателями, правительство приложит все усилия для обеспечения работой предпринимателей, которые пострадали в результате пожара.

Сафаров также подчеркнул, что предприниматели смогут получить финансовую поддержку со стороны государства.