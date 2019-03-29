Минэкономики начало оказывать помощь пострадавшим предпринимателям в ТЦ "Диглас" - ФОТО
Министерство экономики Азербайджана проводит встречу с предпринимателями, пострадавшими в результате пожара в торговом центре "Диглас", произошедшего 26 марта в Баку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Во встрече принимают участие заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, глава Аппарата министерства Орхан Новрузов, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и представители других подконтрольных министерству структур.
Напомним, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана рабочая группа в целях оказания помощи и поддержки пострадавшим предпринимателям. Рабочая группа будет принимать предпринимателей до 31 марта.
Представители министерства принимают граждан по одному и выслушивают проблемы каждого по отдельности. По итогам встречи им предоставляют необходимые контакты для дальнейшей связи.
Как отметил замминистра экономики Ниязи Сафаров на встрече с предпринимателями, правительство приложит все усилия для обеспечения работой предпринимателей, которые пострадали в результате пожара.
Сафаров также подчеркнул, что предприниматели смогут получить финансовую поддержку со стороны государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!