Первые четыре-пять месяцев от предпринимателей, пострадавших из-за пожара в торговом центре "Диглас" в Баку, не будет требоваться плата за аренду места.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В дальнейшем, эти объекты будут выдаваться в аренду предпринимателям на льготных основаниях. Уже есть определенные предложения", - сказал министр.

По словам министра, планируется начать выплату компенсаций с начала следующей недели.

"Со стороны Резервного фонда Президента Азербайджана уже выделены средства министерству экономики для этих целей", - отметил Мустафаев.

Министр сказал, что вся полученная в эти дни информация от предпринимателей будет проверяться и в эту работу будут вовлечены и другие госструктуры такие, как министерство по налогам, государственный таможенный комитет и другие.

Министр также отметил, что точное число пострадавших неизвестно, так как ТЦ состоит из двух зданий.

"По первоначальным данным, в здании "Диглас 1" было 60 магазинов, а в "Диглас 2" - 111 магазинов. Основная миссия рабочей группы - проверить и обработать всю информацию", - подчеркнул Мустафаев.

Отметим, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана рабочая группа в целях оказания помощи и поддержки пострадавшим предпринимателям. Рабочая группа будет принимать предпринимателей до 31 марта.

Во встрече принимают участие заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, глава Аппарата министерства Аяз Алиев, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и представители других подконтрольных министерству структур.

Представители министерства принимают граждан по одному и выслушивают проблемы каждого по отдельности. По итогам встречи им предоставляют необходимые контакты для дальнейшей связи.