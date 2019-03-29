Делегация SOCAR во главе с президентом госкомпании Ровнагом Абдуллаевым встретилась в Анкаре 27 марта 2019 года с представителями Правления Консорциума TANAP. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на нефтяную компанию.

В ходе встречи был обсужден ход реализации проекта. Правлению было доложено о завершении работ по строительству части трубопровода до Эскишехира в Турции, а также об опережении графика работ по строительству части трубопровода до греческой границы. Строительство части трубопровода, которое велось на суше, было завершено, в результате чего проводятся последние наладочные работы в этой части.

В итоге, было достигнуто продвижение обоих этапов на 99,5 процента. Наряду с опережением графика проекта, строительные работы велись в соответствии с международными стандартами качества и отвечали требованиям безопасности на высоком уровне. С 15 преля 2019 года планируется начать заполнение газом части трубопровода от Эскишехира до греческой границы.

Отметим, что трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.