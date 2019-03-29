Кадры компании ВР Azerbaijan назначены на высокие должности. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Орхан Гулиев, являющийся вице-президентом по безопасности труда и операционным рискам, с первого июня назначается на должность генерального менеджера проекта Румайла.

На новой должности О.Гулиев возглавит бизнес-подразделение Upstream компании в Ираке. Он будет членом расширенной руководящей группы по Ближнему Востоку и глобальной операционной организации.

Кроме того, с первого апреля главный менеджер по проектам Midstream в регионе АГТ (Азербайджан-Грузия-Турция) Рахман Рахманов назначен вице-президентом по управлению проектами в подразделении Upstream и организации глобальных проектов.

Он станет членом руководящей группы по техническим функциям организации глобальных проектов, возглавит форум по повышению квалификации по специальностям в рамках управления проектами, а также сеть управления проектами.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что Гулиев и Рахманов внесли большой вклад в успех бизнеса BP в регионе, выразив им большую благодарность.