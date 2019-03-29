Азербайджан вводит новую пошлину - 250 манатов
29 марта 2019 16:00 1 017
29 марта на пленарном заседании Милли Меджлиса (Милли Меджлиса) были рассмотрены поправки в закон "О государственной пошлине".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, согласно поправкам определен размер пошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрацию.
Так, за добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию будет взиматься пошлина в размере 20 манатов, а за регистрацию генома - 250 манатов.
Проект поправки был принят путем голосования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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