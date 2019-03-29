29 марта на пленарном заседании Милли Меджлиса (Милли Меджлиса) были рассмотрены поправки в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, согласно поправкам определен размер пошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрацию.

Так, за добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию будет взиматься пошлина в размере 20 манатов, а за регистрацию генома - 250 манатов.

Проект поправки был принят путем голосования.